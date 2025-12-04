Silvestro e Maresca | Cittadinanze onorarie Napoli merita serietà

I due esponenti del centrodestra criticano le recenti scelte sulle cittadinanze onorarie e chiedono criteri rigorosi per tutelare la storia e l'immagine di Napoli. "Napoli è una città dalla storia prestigiosa, che ha sempre conferito la cittadinanza onoraria a personalità di grande valore. Per questo preoccupa vedere scelte sempre più approssimative e condizionate da ideologia, come dimostrano le ennesime uscite infelici della signora Albanese" – Lo dichiarano in una nota congiunta, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e il consigliere comunale di Napoli, Catello Maresca. "La cittadinanza onoraria è un riconoscimento di alto profilo, da riservare a chi si distingue davvero per meriti concreti.

Altre letture consigliate

