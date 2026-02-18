Salento | condanna a 4 anni per sparatoria dovuta a gelosia Riconosciute lesioni archiviato tentato omicidio

Cosimo Palma, 49 anni di Squinzano, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere dopo aver sparato a un uomo di 44 anni a Casalabate nel maggio 2024. La lite tra i due, scoppiata per motivi di gelosia, ha portato alla sparatoria che ha ferito il 44enne. Il giudice ha riconosciuto le lesioni provocate, ma ha archiviato l’accusa di tentato omicidio. La vicenda ha riacceso le tensioni tra le due comunità del Salento, con i residenti che ricordano il fatto come uno dei momenti più inquietanti degli ultimi tempi.

Da Squinzano a Lecce: Quattro Anni per la Sparatoria che Ha Riunito Rivalità e Paura. Lecce – Si è concluso con una condanna a quattro anni di reclusione il processo con rito abbreviato a carico di Cosimo Palma, 49 anni di Squinzano, accusato di aver sparato a un uomo di 44 anni nel maggio 2024 a Casalabate. La giudice Valeria Fedele ha riqualificato l'accusa da tentato omicidio a lesioni personali aggravate, accogliendo la tesi della difesa che negava l'intento di uccidere. Al centro della vicenda, una spirale di gelosia e rabbia scatenata da una presunta relazione extraconiugale. L'Origine del Conflitto: Una Relazione Contestata.