Sparatoria a Rogoredo 4 poliziotti indagati per lesioni colpose | rapinatore accusato di tentato omicidio

La polizia indaga su una sparatoria avvenuta a Rogoredo, dove quattro agenti sono sotto accusa per lesioni colpose. Il sospettato, un uomo di 30 anni, ha aperto il fuoco contro gli agenti e ora è accusato di tentato omicidio, rapina e altri reati. La vicenda si è svolta in strada, creando scompiglio tra residenti e testimoni.

I 4 poliziotti che hanno preso parte alla sparatoria a Rogoredo sono indagati per lesioni colpose. Il 30enne che per primo avrebbe aperto il fuoco contro gli agenti è accusato di tentato omicidio, rapina, lesioni, gravi minacce e porto d'arma abusivo.

