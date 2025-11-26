Dieci anni e quattro mesi per l’ex pizzaiolo di Fano. Dieci anni e quattro mesi: questa la condanna pronunciata dalla Corte d’Assise di Pesaro nei confronti di Angelo Sfuggiti, 70 anni, ex pizzaiolo, ritenuto colpevole dell’omicidio della moglie Rita Talamelli, 66 anni, strangolata con un foulard il 20 novembre 2023 nella loro abitazione di via Montefeltro a Fano. La Corte ha ritenuto prevalente l’ attenuante della provocazione, insieme alle generiche, rispetto all’aggravante del vincolo coniugale. Sfuggiti resterà ai domiciliari nella casa in cui si consumò il delitto. Il delitto si inserisce in un quadro familiare tormentato, segnato da anni di tensioni, vessazioni e comportamenti aggressivi della moglie, che soffriva di disturbi ossessivo-compulsivi sfociati in episodi di maltrattamento psicologico e fisico nei confronti del marito e dei figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Rita Talamelli, condanna a 10 anni e 4 mesi al marito Angelo Sfuggiti: riconosciute le attenuanti