Omicidio Rita Talamelli condanna a 10 anni e 4 mesi al marito Angelo Sfuggiti | riconosciute le attenuanti
Dieci anni e quattro mesi per l’ex pizzaiolo di Fano. Dieci anni e quattro mesi: questa la condanna pronunciata dalla Corte d’Assise di Pesaro nei confronti di Angelo Sfuggiti, 70 anni, ex pizzaiolo, ritenuto colpevole dell’omicidio della moglie Rita Talamelli, 66 anni, strangolata con un foulard il 20 novembre 2023 nella loro abitazione di via Montefeltro a Fano. La Corte ha ritenuto prevalente l’ attenuante della provocazione, insieme alle generiche, rispetto all’aggravante del vincolo coniugale. Sfuggiti resterà ai domiciliari nella casa in cui si consumò il delitto. Il delitto si inserisce in un quadro familiare tormentato, segnato da anni di tensioni, vessazioni e comportamenti aggressivi della moglie, che soffriva di disturbi ossessivo-compulsivi sfociati in episodi di maltrattamento psicologico e fisico nei confronti del marito e dei figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Pesaro - Omicidio Rita Talamelli, in corso Camera di Consiglio, sentenza attesa intorno alle 13 - E’ riunita in Camera di Consiglio la Corte d’assise per decidere la sentenza sull’omicidio di Rita Talamelli, avvenuto il 20 novembre 2023 nell’abitazione che la donna condivideva con il mari ... Da veratv.it
Dieci anni e 4 mesi all’ex pizzaiolo (vessato e picchiato) che strangolò la moglie con il foulard: “Anni di angherie fisiche e psicologiche” - La sentenza per l’omicidio di Rita Talamelli, uccisa il 20 novembre 2023 dal marito: Angelo Sfuggiti resterà ai domiciliari nella casa del delitto. Lo riporta msn.com
Strangolò la moglie, chiesti 9 anni: "Non fu odio, lei l’aveva sfinito" - Angelo Sfuggiti, il pizzaiolo fanese che uccise Rita Talamelli nel 2023, secondo il pm merita una condanna lieve. Scrive ilrestodelcarlino.it