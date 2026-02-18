Sacchi neri nel Pioverna Caccia al responsabile

Nel torrente Pioverna a Cremeno, in Valsassina, si sono trovati numerosi sacchi neri pieni di rifiuti, un gesto che ha portato a un vero e proprio inquinamento del corso d'acqua. La causa sembra essere un’incuria di chi ha deciso di abbandonare i rifiuti lungo il fiume, trasformando il letto del torrente in una discarica a cielo aperto. Gli abitanti del paese si sono allarmati vedendo i sacchi galleggiare e chiedono di individuare il responsabile. La scena ricorda un vero e proprio scempio ambientale, con detriti che si accumulano tra le rocce e

Il torrente trasformato in terra dei fuochi. Nel torrente Pioverna a Cremeno, in Valsassina, qualcuno ha buttato decine e decine di sacchi della spazzatura. Sono almeno una ventina di sacchi neri. I sacchi sono stati gettati all'altezza di una sorta di cascatella artificiale per regolare il deflusso e la portata del corso d'acqua. Sono così tanti che hanno formato quasi una diga, o uno sbarramento. Sono stati gettati nel corso d'acqua probabilmente da qualcuno che si è fermato in una vicina piazzola lungo la Sp 62, scaricando poi i sacchi dell'immondizia direttamente da un furgoncino. Sono troppi infatti per essere stati caricati su un'auto, su cui non potrebbero starci.