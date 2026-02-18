Un incendio ai danni di una centralina di scambio vicino alla stazione di Mandello del Lario è stato causato da un atto doloso, probabilmente un sabotaggio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano bruciato circa 80 centimetri di cavi, interrompendo temporaneamente il servizio sulla linea per la Valtellina. La polizia sta indagando sul possibile movente legato a un atto di terrorismo, mentre i tecnici stanno verificando i danni e le riparazioni necessarie. La linea rimane sotto osservazione per garantire la sicurezza.

In particolare, nei pressi della stazione di Mandello del Lario (Lecco) erano stati bruciati dei cavi di una centralina di scambio, per un tratto di circa 80 cm, e un cavo di acciaio era stato trovato sezionato in più parti. Là vicino c’era una bottiglia di plastica vuota che presentava residui di liquido infiammabile. L’episodio non ha causato, comunque, problemi alla circolazione ferroviaria e al momento non è stato rivendicato. Altri casi di sabotaggi sulle linee ferroviarie si erano verificati a Bologna e Pesaro il 7 gennaio e il 14 febbraio a Roma. Nelle rispettive Procure sono state aperte inchieste con ipotesi di reato simili a quelle contestate dai pm milanesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sabotaggio sulla linea per la Valtellina, si indaga per terrorismo

