La Digos di Bologna sta indagando su un sabotaggio sulla linea dell'Alta Velocità. Alcuni cavi sono stati tranciati nel nodo ferroviario, creando disagi e preoccupazione. La procura ha ricevuto le prime notizie dall'inchiesta, che ora cerca di capire se si tratta di un atto di terrorismo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per risalire agli autori e garantire la sicurezza della linea.

AGI - La Digos, che sta indagando sui cavi tranciati nel nodo ferroviario dell'AV, ha trasmesso alla Procura di Bologna una prima informativa. Gli atti ora sono al vaglio dei magistrati e, a quanto si apprende, si va verso l'apertura di un fascicolo contro ignoti, per le ipotesi di reato di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il fascicolo dovrebbe venire aperto contro ignoti perché, al momento, non ci sono state rivendicazioni sul sabotaggio che ha bloccato la circolazione dei treni fino a sera. Gli inquirenti non escludono, infine, la pista anarchica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bologna: sabotaggio sulla linea dell'Alta Velocità, si indaga per terrorismo

Approfondimenti su Alta Velocità

Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: cavi incendiati e tranciati lungo la linea Bologna-Venezia.

Questa mattina a Bologna si sono verificati danni alle linee ferroviarie dell’Alta Velocità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alta Velocità

Argomenti discussi: Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato; Bologna, sabotaggio alla linea ferroviaria e caos treni: Cavi danneggiati, l'ipotesi di un atto anarchico contro i Giochi, a Pesaro cabina incendiata. Salvini: Atto di delinquenza; Bologna, cavi tranciati e ordigno vicino alla stazione: caos treni. Ipotesi sabotaggio; Cavi tranciati e un ordigno vicino alla stazione di Bologna: ipotesi sabotaggio anarchico-antagonista. Come ….

Sabotaggio treni sulla linea Bologna-Rimini-Ancona, uno degli ordigni non ha funzionatoProseguono le indagini della Digos sui danneggiamenti alla rete ferroviaria avvenuti ieri mattina (sabato 7 febbraio) a Castel Maggiore, nel Bolognese, che hanno interessato i cavi dell’Alta Velocità ... altarimini.it

Attacco ai treni, la pista del sabotaggio anarchico alle Olimpiadi: Come gli attentati terroristici ai Giochi di ParigiMilano-Cortina 2026, trovati due ordigni incendiari nel bolognese, uno dei quali ha tranciato i cavi elettrici creando rallentamenti e disagi e danneggiamenti sulle linee ferroviarie tra Bologna e Pes ... ilrestodelcarlino.it

Appuntamento a Messina per dire sì all’alta velocità e allo sviluppo sostenibile di Sicilia e Calabria facebook

Bologna, danneggiati cavi alta velocità: ipotesi sabotaggio x.com