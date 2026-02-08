Bologna | sabotaggio sulla linea dell' Alta Velocità si indaga per terrorismo
La Digos di Bologna sta indagando su un sabotaggio sulla linea dell'Alta Velocità. Alcuni cavi sono stati tranciati nel nodo ferroviario, creando disagi e preoccupazione. La procura ha ricevuto le prime notizie dall'inchiesta, che ora cerca di capire se si tratta di un atto di terrorismo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per risalire agli autori e garantire la sicurezza della linea.
AGI - La Digos, che sta indagando sui cavi tranciati nel nodo ferroviario dell'AV, ha trasmesso alla Procura di Bologna una prima informativa. Gli atti ora sono al vaglio dei magistrati e, a quanto si apprende, si va verso l'apertura di un fascicolo contro ignoti, per le ipotesi di reato di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il fascicolo dovrebbe venire aperto contro ignoti perché, al momento, non ci sono state rivendicazioni sul sabotaggio che ha bloccato la circolazione dei treni fino a sera. Gli inquirenti non escludono, infine, la pista anarchica. 🔗 Leggi su Agi.it
Sabotaggio ai treni dell'Alta velocità a Bologna: ipotesi terrorismo
Sabotaggio ai treni dell'Alta velocità a Bologna: cavi incendiati e tranciati lungo la linea Bologna-Venezia.
Bologna, sabotaggio sull'Alta velocità. Salvini: "Atti di terrorismo"
Questa mattina a Bologna si sono verificati danni alle linee ferroviarie dell'Alta Velocità.
