Bologna 20enne antagonista metteva pietre sui binari | arrestato

Un ragazzo di 20 anni di Bologna è stato arrestato dopo aver messo pietre sui binari, creando un rischio per i treni. La polizia ha trovato a casa sua diversi oggetti legati all’estremismo antagonista, tra cui volantini e bandiere. L'individuazione è avvenuta grazie alle indagini sui recenti atti di sabotaggio in città. Gli investigatori sospettano che il giovane volesse disturbare la circolazione ferroviaria. Ora si attende il procedimento giudiziario. La sua azione ha provocato disagi ai pendolari e alle linee ferroviarie locali.

Nel Bolognese i carabinieri hanno arrestato un 20enne dopo averlo visto mettere alcune pietre sui binari ferroviari. Lo rende noto il Tg1 sui suoi canali social. A casa del fermato i militari avrebbero rinvenuto vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto appreso dall'Ansa, l'arresto sarebbe avvenuto nella serata di martedì 17 febbraio nei pressi di Castel San Pietro, in provincia di Bologna, dove gli uomini dell'Arma sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. L'accusa nei confronti del 20enne è quella di attentato alla sicurezza dei trasporti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, 20enne antagonista metteva pietre sui binari: arrestato