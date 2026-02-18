Metteva pietre sui binari arrestato un 20enne a Bologna | ecco chi è

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Bologna perché ha posato pietre sui binari ferroviari. La mattina di oggi, le forze dell’ordine hanno scoperto il giovane mentre cercava di bloccare il passaggio dei treni. La polizia ha recuperato le pietre e fermato il ragazzo prima che potesse causare danni seri. L’intervento ha evitato possibili incidenti e ha portato all’arresto immediato. Il giovane è ora in custodia, in attesa di essere ascoltato. La vicenda rimane sotto investigazione.

Bologna, 18 febbraio 2026 – I carabinieri hanno arrestato un 20enne, nel Bolognese, mentre metteva pietre sui binari. L'arresto è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, in un tratto dove i carabinieri sarebbero intervenuti sulla base di una segnalazione. Il giovane è stato colto in flagranza e ora deve rispondere della grave accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. L'ombra dell'eversione e il materiale sequestrato. La notizia, anticipata dal Tg1, apre uno scenario inquietante sulle motivazioni del gesto. A casa del fermato, infatti, sarebbe stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell' estremismo antagonista.