Attentato alla sicurezza dei trasporti | il nuovo reato proposto dopo i sabotaggi ai treni con pene fino a 20 anni

Il governo propone un nuovo reato per tutelare i trasporti dopo i sabotaggi ai treni avvenuti durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Questi atti di vandalismo sono aumentati nel periodo delle gare, con almeno un episodio rivendicato ufficialmente il primo giorno delle competizioni invernali. Le autorità temono che le azioni criminali possano mettere a rischio la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico.

La nuova fattispecie giuridica sarebbe connessa ad atti di terrorismo, mentre la Digos continua le indagini sugli ultimi atti che hanno causato numerosi disagi e ritardi ai treni: gli ultimi aggiornamenti I casi di sabotaggi alle linee ferroviarie nello stesso periodo delle Olimpiadi di Milano Cortina si sono moltiplicati, anche se non è mai arrivata una rivendicazione ufficiale, tranne in un caso, quando nel primo giorno dei giochi invernali si sono contati tre atti dolosi in un giorno solo. Ora arriva la risposta della politica: Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, e il "collega" forzista Pierantonio Zanettin hanno presentato un disegno di legge per introdurre un nuovo tipo di reato nel codice penale.

Le autorità indagano sui sabotaggi ai cavi Av a Bologna Centrale, avvenuti il primo giorno delle Olimpiadi.

Il governo ha deciso di inasprire le pene per chi sabotasse i trasporti con finalità terroristiche, dopo che i recenti attacchi hanno causato disagi e danni alle reti ferroviarie.

