Bologna 20enne arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti | lanciava pietre sui binari

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver lanciato pietre sui binari, mettendo a rischio i treni in circolazione. La polizia è intervenuta grazie a una segnalazione di cittadini, che avevano notato il comportamento sospetto. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato il ragazzo ancora vicino ai binari, intento a ripetere l’azione. Le pietre lanciate avrebbero potuto causare seri danni ai convogli e mettere in pericolo i passeggeri. L’arresto è stato effettuato sul posto, e ora si indaga sulle motivazioni del gesto.

Lanciava pietre sui binari, un gesto che ad una prima lettura potrebbe apparire irrilevante, eppure, è questo il modo in cui un 20enne di Bologna ha cercato di attentare, secondo le accuse, alla sicurezza dei trasporti. La notizia, anticipata dal Tg1 sui propri social, è in corso di accertamento. Le dinamiche infatti sono ancora incerte, ma soprattutto restano da chiarire le ragioni che hanno spinto un ragazzo così giovane a un gesto tanto assurdo. Pare che il ragazzo sia stato fermato dalle forze dell’ordine proprio mentre stava gettando le pietre. Secondo le prime ricostruzioni, l’arresto è avvenuto il 17 febbraio, verso fine serata, nella zona di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, 20enne arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti: lanciava pietre sui binari Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all’arrivo del trenoUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro Terme dopo aver posato pietre sui binari di Bologna. Bologna, 20enne antagonista metteva pietre sui binari: arrestatoUn ragazzo di 20 anni di Bologna è stato arrestato dopo aver messo pietre sui binari, creando un rischio per i treni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dallo spaccio ai furti: raffica di arresti della Polizia di Stato a Bologna: più di 2 arresti al giorno, per un totale di 13 arresti in meno di una settimana. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Il 20enne con droga in auto e migliaia di euro in casa; Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola; Bologna, il pensionato ha un arsenale in casa: sequestrate 300 armi a un 85enne in zona Colli. Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binariBloccato in flagranza dai carabinieri dopo una segnalazione, un giovane è finito in manette con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Durante le perquisizioni nell’abitazione sarebbero ... tg24.sky.it CARABINIERI * BOLOGNA «ATTENTATO SICUREZZA TRASPORTI ED INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO, ARRESTATO 20ENNE»I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 20enne imolese, impiegato, incensurato, per attentati alla sicurezza dei trasporti ... agenziagiornalisticaopinione.it Metteva pietre sui binari della ferrovi, arrestato un 20enne a Bologna: l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti x.com Cronaca. Bologna, 20enne tunisino trovato a dormire all'asilo: genitori in rivolta facebook