Sabato all' insegna del ciclismo tra Favorita e Mondello | scattano le limitazioni al traffico

Sabato, il memorial di ciclismo dedicato a Silvestre Guardì porta a restrizioni di traffico tra Favorita e Mondello. L’evento, che prevede una corsa amatoriale, coinvolge molte strade della zona, tra cui alcune piazze e vie principali. Per garantire la sicurezza dei partecipanti, il Comune ha deciso di chiudere al traffico alcune arterie tra le 8 e le 14. I residenti e i commercianti devono fare attenzione alle deviazioni e ai percorsi alternativi indicati dagli agenti di polizia. La manifestazione coinvolge decine di ciclisti locali.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 14 (del 22 febbraio), "per garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione", si legge nell'ordinanza comunale Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 14, e "comunque fino a cessata esigenza, per garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione", si legge nell'ordinanza comunale. "In alcuni tratti - dicono dal Comune - sarà istituito il senso unico con accesso controllato a passo d'uomo, in modo da garantire la mobilità ai residenti, ai domiciliati e agli utenti dei servizi presenti lungo il percorso. La misura è adottata sotto stretta sorveglianza dell'organizzazione della manifestazione.