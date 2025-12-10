Troppo smog scattano le limitazioni al traffico

A causa dei livelli elevati di inquinamento, scattano le limitazioni al traffico in tutta la regione, con misure emergenziali in vigore da giovedì 11 dicembre 2025. I controlli sulla qualità dell'aria condotti da Arpae hanno evidenziato l'allerta smog, coinvolgendo città come Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

I controlli sulla qualità dell'aria di Arpae fanno scattare l’allerta smog in tutta la regione. Da giovedì 11 dicembre 2025 sono in vigore le misure emergenziali anche a Bologna, come a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it