Troppo smog scattano le limitazioni al traffico

Bolognatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa dei livelli elevati di inquinamento, scattano le limitazioni al traffico in tutta la regione, con misure emergenziali in vigore da giovedì 11 dicembre 2025. I controlli sulla qualità dell'aria condotti da Arpae hanno evidenziato l'allerta smog, coinvolgendo città come Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

I controlli sulla qualità dell'aria di Arpae fanno scattare l’allerta smog in tutta la regione. Da giovedì 11 dicembre 2025 sono in vigore le misure emergenziali anche a Bologna, come a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Smog, scatta il semaforo rosso a Torino, ma il provvedimento vale un giorno solo - TORINO – Da domani, giovedì 11 dicembre, e fino a venerdì 12 dicembre 2025 compreso – giorno del prossimo controllo – in Piemonte scatteranno le misure antismog di livello 2 (rosso). Scrive quotidianopiemontese.it