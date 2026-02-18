Rusev, noto anche come Miro, ha deciso di tornare in WWE dopo aver trascorso un periodo in altre federazioni. La scelta nasce dalla voglia di riprendere il ring e di affrontare di nuovo i suoi avversari storici. Questa decisione arriva a pochi mesi dalla sua partenza, che aveva lasciato molti fan sorpresi. Ora, l’atleta si prepara a rimettersi in gioco, puntando a ritrovare il suo spazio tra i protagonisti.

Rusev, noto anche come Miro, ha intrapreso una nuova fase professionale che lo vede tornare a competere nello scenario WWE dopo importanti esperienze altrove. In un’analisi rilasciata attraverso un’intervista, l’ex protagonista di diverse path che hanno segnato il suo percorso ha spiegato le motivazioni che hanno guidato la sua scelta e cosa lo spinge a sfidare ancora i migliori del roster. L’attenzione è focalizzata sulla volontà di confrontarsi con atleti di alto livello e sull’interesse per le tournée europee che caratterizzano l’attuale panorama WWE. La narrazione evidenzia una fase precedente in cui l’esperienza in AEW non ha prodotto i risultati sperati, e prima di suscitare interesse da parte della WWE era stato allontanato dalla scena televisiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rusev svela le ragioni del suo ritorno in WWE

