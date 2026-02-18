Ruba il bancomat di un' anziana in un parcheggio rintracciata in Francia e arrestata

Lo scorso agosto, un'anziana donna ha subito il furto del suo bancomat nel parcheggio di un centro commerciale. Il ladro ha usato la carta per fare acquisti online e prelevare denaro. Dopo alcune settimane, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il sospetto in Francia. Gli agenti hanno arrestato l’uomo, che ora si trova in attesa di processo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore attenzione alla sicurezza. La polizia continua le indagini per chiarire altri eventuali reati collegati.

L'episodio messo a segno da tre cittadini sudamericani ad agosto: uno è stato individuato a Milano e portato in carcere, la donna responsabile è stata catturata dalla polizia francese L'estate scorso aveva rubato il bancomat di una donna anziana e lo aveva utilizzato per effettuare pagamenti. Poi, una volta identificata, si era resa irreperibile. Ora la donna, una cittadina sudamericana, è stata rintracciata in Francia e arrestata dalla polizia francese. Le manette sono scattate nella giornata di martedì 17 febbraio, grazie a una collaborazione fra la polizia di Stato di Chieti e il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Al posto di accudire un'anziana di 79 anni le ruba migliaia di euro e proprietà: arrestata una badanteUna badante è stata arrestata dopo aver approfittato della vulnerabilità di un’anziana di 79 anni, sottraendole migliaia di euro e proprietà.

Sfugge alla sorveglianza e vaga per le colline, anziana rintracciata e salvataUn’anziana ospite di una casa di riposo nella frazione Campiglio di Vignola è sfuggita alla sorveglianza e si è allontanata.

