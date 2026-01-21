Al posto di accudire un' anziana di 79 anni le ruba migliaia di euro e proprietà | arrestata una badante

Una badante è stata arrestata dopo aver approfittato della vulnerabilità di un’anziana di 79 anni, sottraendole migliaia di euro e proprietà. L'indagine ha rivelato che, sfruttando le condizioni di salute dell’anziana, la donna ha ottenuto carte di credito, una procura e un testamento, accumulando così ingenti patrimoni a suo nome.

Approfittando dell'età avanzata e di una serie di gravi problemi di salute, avrebbe raggirato un'anziana di 79 anni, facendosi consegnare le sue carte di credito, ma facendosi fare anche una procura per gestire i suoi beni e costretta a sottoscrivere anche un testamento per acquisire le sue. L'indagata si sarebbe fatta consegnare le carte di credito della vittima, ma avrebbe approfittato anche della sua fragilità per farle sottoscrivere un testamento in suo favore. L'inchiesta è partita d

