Sfugge alla sorveglianza e vaga per le colline anziana rintracciata e salvata

Un’anziana ospite di una casa di riposo nella frazione Campiglio di Vignola è sfuggita alla sorveglianza e si è allontanata. Dopo alcune ore di ricerche, è stata rintracciata e salvata, mettendo fine alla sua fuga e garantendo la sua sicurezza.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16, il personale di una casa di riposo situata nella frazione Campiglio di Vignola ha dato l'allarme per la scomparsa di un'ospite. L'anziana, una donna di oltre 80 anni, si era allontanata improvvisamente dalla struttura.Sono state immediatamente attivate.

