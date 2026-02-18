Rovigo ha ottenuto un grande risultato nella Winter League, grazie alla crescita delle sue squadre giovanili. La vittoria di quest’anno dimostra come il lavoro sul campo cominci a dare frutti concreti. Nei prossimi mesi, i giovani atleti rodigini avranno l’opportunità di sfidare le migliori squadre nazionali, mostrando il loro impegno e talento.

Nel 2026 la Winter League riserva alle squadre giovanili un palcoscenico di formazione e competitività ancora più incisivo, con Rovigo protagonista nei settori U12 e Under 14. L’evento ha visto il coinvolgimento di pubblico, famiglie e amici, in un contesto di sportività, impegno e crescita educativa. La giornata conclusiva, ospitata al Palazzetto dello Sport di Rovigo, ha chiuso il girone Veneto Est confermando la posizione di vertice del club locale nel movimento giovanile. Dynos Verona hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali grazie a una vittoria netta, mentre la squadra rossoblù ha chiuso al secondo posto, festeggiando insieme a famiglie e sostenitori durante la cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rovigo celebra il successo nella Winter League

