Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria del Milan sul Cagliari, sottolineando il ruolo di Leao nel successo. Il giornalista ha anche evidenziato il lavoro di Allegri, definendolo un

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole riprese dal social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani celebra il Milan dopo Cagliari: “Piccolo capolavoro di Allegri. De Winter …”

Leggi anche: Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti

Leggi anche: De Winter dopo Cagliari-Milan: “Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ravezzani celebra il Milan dopo Cagliari: “Piccolo capolavoro di Allegri. De Winter …”.

Ravezzani sicuro: “Milan messo male, non si può pretendere vinca stasera” - Nel suo profilo X, il direttore di Telelombardia ha commentato le formazioni ufficiali di Cagliari e Milan, sottolineando le molte assenze che ha la squadra di Allegri. milannews.it