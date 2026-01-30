Successo annunciato per il Marateale Award in Winter a Roma

La quinta edizione del Marateale Award in Winter a Roma ha riscosso grande successo. Il festival ha visto protagonisti cinema, talenti emergenti e grandi nomi del settore, confermando la sua importanza nel panorama artistico. La serata si è svolta tra applausi e riconoscimenti, con i giovani che hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra davanti a pubblico e addetti ai lavori.

Cinema, talento e grandi nomi: la quinta edizione del Marateale Award in Winter celebra l'eccellenza artistica, valorizza i giovani talenti e rafforza il legame con il Marateale – Premio Internazionale Basilicata Infine, un prestigioso riconoscimento è andato anche a Rossella Liberatore, giovane attrice del cortometraggio "La Remude" realizzato con l'Associazione Down di Venosa e con la produzione di Arya Production. L'evento è stato realizzato con il Patrocinio dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.

