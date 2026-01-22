Ospedaletto d’Alpinolo AV | I Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti

Da puntomagazine.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ospedaletto d’Alpinolo, i Carabinieri hanno denunciato un imprenditore per la gestione illecita di rifiuti pericolosi presso un’azienda vitivinicola. L’operazione rientra in un’azione di controllo volta a tutelare l’ambiente e la salute pubblica, con verifiche che proseguono sul territorio.

I Carabinieri deferiscono un imprenditore per gestione illecita di rifiuti pericolosi in un’azienda vitivinicola di Ospedaletto d’Alpinolo; proseguono i controlli a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare, in particolare alla filiera vitivinicola, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un imprenditore 50 enne, che gestiva illecitamente i rifiuti prodotti dalla lavorazione industriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

ospedaletto d8217alpinolo av i carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti

© Puntomagazine.it - Ospedaletto d’Alpinolo (AV): I Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti

Ospedaletto d’Alpinolo: imprenditore denunciato per gestione illecita di rifiuti in azienda vinicolaDurante controlli nelle aziende vitivinicole, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno denunciato un imprenditore di Ospedaletto d’Alpinolo per gestione illecita di rifiuti.

Leggi anche: Cervinara (AV): I Carabinieri denunciano il titolare di un officina meccanica per gestione illecita di rifiuti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: SuperEnalotto, gennaio sul podio dei mesi più fortunati; SuperEnalotto, Jackpot: gennaio è nel podio dei mesi più fortunati; Mercogliano, neonato in gravi difficoltà respiratorie: provvidenziale intervento dei Carabinieri; Interruzioni elettriche e lavori sulla rete idrica: avvisi di Alto Calore per diversi Comuni irpini.

ospedaletto d alpinolo avNuovo Comandante a Ospedaletto (AV)Il Luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Subentra al Maresciallo Raffaele Della Rocca, che ha retto il comando della Stazione per q ... msn.com

ospedaletto d alpinolo avOspedaletto d’Alpinolo, il Luogotenente Giulio Ciaramella nuovo Comandante dei CarabinieriIl Luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Subentra al Maresciallo Raffaele Della Rocca, che ha guidato la Stazione per quasi due ann ... irpiniaoggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.