Ospedaletto d’Alpinolo AV | I Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti
I Carabinieri deferiscono un imprenditore per gestione illecita di rifiuti pericolosi in un’azienda vitivinicola di Ospedaletto d’Alpinolo; proseguono i controlli a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare, in particolare alla filiera vitivinicola, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un imprenditore 50 enne, che gestiva illecitamente i rifiuti prodotti dalla lavorazione industriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
