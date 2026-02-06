Roberto Vannacci ha annunciato di aver portato con sé in Futuro Nazionale due deputati che hanno lasciato Lega: Edoardo Ziello e Rossano Sasso. La mossa cambia gli equilibri in Parlamento, mentre la Lega di Salvini perde due rappresentanti. La decisione di Ziello e Sasso di passare con Vannacci arriva in un momento di tensioni interne al partito di destra. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma la scelta potrebbe influenzare le prossime mosse politiche di entrambe le formazioni.

Roberto Vannacci “ruba” altri due deputati alla maggioranza e alla Lega di Matteo Salvini, accogliendo in Futuro Nazionale Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Dopo l’addio del generale al Carroccio e la nascita del nuovo partito, l’esodo ha preso il via col passaggio di Emanuele Pozzolo al nuovo gruppo, col deputato fatto fuori da Fratelli d’Italia che ritrova posto tra le braccia di Vannacci. L’eurodeputato accoglie ora il romano Ziello e il pugliese Sasso, il cui addio alla Lega è arrivato con qualche polemica e critica a Salvini ed esponenti del partito per una “visione non condivisa”, per approdare a Futuro Nazionale il cui progetto viene definito da Ziello “di Destra seria e vitale che non vuole far tornare la Sinistra al governo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputati

Approfondimenti su Vannacci Ziello Sasso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Ziello Sasso

Argomenti discussi: La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra; Sondaggi, quanto vale Vannacci? Ghisleri: Futuro Nazionale all'1,6% (e la Lega perde lo 0,5%); Chi sono i parlamentari che potrebbero seguire Vannacci in Futuro Nazionale; Vannacci, ecco il simbolo di Futuro nazionale: così prepara il nuovo partito.

Vannacci e i suoi seguaci: chi va, chi resta e chi aspettaDopo l'addio alla Lega del generale, i suoi fedelissimi stanno capendo cosa fare. Emanuele Pozzolo, ex FdI e oggi misto, ha già deciso: Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano. In attesa R ... ilfoglio.it

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega e seguono VannacciDopo l’ex Fdi Emanuele Pozzolo, la pattuglia dei deputati che hanno deciso di seguire il generale Roberto Vannacci nella sua nuova avventura politica registra due new entry. Si tratta ... msn.com

I deputati Edoardo #Ziello e Rossano #Sasso annunciano l'uscita dalla Lega e il passaggio a Futuro Nazionale di Roberto #Vannacci, comunicando la decisione attraverso i propri canali istituzionali e social. @ultimora_pol x.com

Ideputati leghisti Edoardo Ziello e Roberto Sasso, ritenuti vicini a Roberto Vannacci, e Emanuele Pozzolo (ex FdI già passato tra le file di Futuro Nazionale) hanno sottoscritto un emendamento al decreto Ucraina che chiede "la soppressione totale dell'impegn facebook