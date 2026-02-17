Nell' auto un bottino di 30mila euro in gioielli | uomo denunciato per truffa a un' anziana

Un uomo è stato denunciato per truffa dopo aver sottratto circa 30 mila euro in gioielli a un’anziana di Alfonsine, un furto che si è verificato con un raggiro domestico. Durante un controllo a Bagno di Romagna, i Carabinieri hanno trovato e recuperato i gioielli rubati, che erano stati nascosti in un luogo sconosciuto.

Un bottino del valore di circa 30mila euro in gioielli rubati con l'inganno a un'anziana di Alfonsine sono stati recuperati a Bagno di Romagna durante un controllo da parte dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Bagno di Romagna, durante un controllo di routine sulle strade, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, un 55enne accusato di ricettazione di numerosi oggetti preziosi. I militari dell'Arma hanno fermato un'auto, e a seguito del nervosismo dell'automobilista, hanno fatto una perquisizione al veicolo. In una busta sono spuntati diversi oggetti preziosi in oro, per un valore di circa 30mila euro, oltre a una piccola somma di denaro contante.