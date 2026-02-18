Dieci incontri con ’Parliamo della mia salute’

A Castel San Pietro, il progetto ‘Parliamo della mia Salute’ riprende con dieci incontri gratuiti, perché sempre più cittadini vogliono capire meglio come prendersi cura del proprio benessere. La partecipazione cresce ogni anno, e questa volta l’obiettivo è affrontare temi come le vaccinazioni e le visite preventive, coinvolgendo medici e specialisti locali.

A Castel San Pietro tornano gli incontri gratuiti del progetto 'Parliamo della mia Salute' dedicati alla cittadinanza. Un utile ciclo di approfondimenti sanitari, in compagnia di medici ed esperti, per capire qualcosa di più sugli aspetti e sui comportamenti capaci di regolare al meglio la salute del nostro organismo. Se il mercoledì è a Medicina e il venerdì a Imola, ecco che i giovedì pomeriggio gli appuntamenti saranno a Castel San Pietro, nella Sala Biblioteca della Casa della Comunità in viale Oriani, 1. Si parte il 26 febbraio con 'La cura della salute orale: il microbiota orale', con ospite l'igienista dentale Vanessa Mongiardi.