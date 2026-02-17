Roma ancora vandalizzato l’elefantino del Bernini | spezzata la zanna
A Roma, l’elefantino del Bernini è stato nuovamente danneggiato: la zanna è stata spezzata. La statua, situata in piazza della Minerva, presenta ora un evidente danno che preoccupa cittadini e turisti. La vicenda si aggiunge a una serie di atti vandalici che colpiscono da tempo il patrimonio artistico della città.
La città di Roma si risveglia con una ferita al suo immenso patrimonio artistico che riporta alla mente tristi episodi del passato recente. In piazza della Minerva, a pochi passi dal Pantheon, la celebre scultura dell’elefantino che sostiene l’obelisco egizio è stata nuovamente oggetto di un danneggiamento. Il frammento della zanna destra è stato trovato distaccato dal resto del corpo marmoreo, sollevando immediatamente un’ondata di preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali. La scoperta è avvenuta nella serata di lunedì, intorno alle ore 21, facendo scattare un protocollo di emergenza che ha visto coinvolti i tecnici della sovrintendenza capitolina e gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
