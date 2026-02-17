Roma ancora vandalizzato l’elefantino del Bernini | spezzata la zanna

La città di Roma si risveglia con una ferita al suo immenso patrimonio artistico che riporta alla mente tristi episodi del passato recente. In piazza della Minerva, a pochi passi dal Pantheon, la celebre scultura dell’elefantino che sostiene l’obelisco egizio è stata nuovamente oggetto di un danneggiamento. Il frammento della zanna destra è stato trovato distaccato dal resto del corpo marmoreo, sollevando immediatamente un’ondata di preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali. La scoperta è avvenuta nella serata di lunedì, intorno alle ore 21, facendo scattare un protocollo di emergenza che ha visto coinvolti i tecnici della sovrintendenza capitolina e gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

