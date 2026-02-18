Roma vandalizzato l’Elefantino del Bernini | spezzata la zanna di marmo

L’Elefantino di Bernini, simbolo di Roma, è stato danneggiato ieri pomeriggio da un atto di vandalismo. La zanna di marmo, che si trovava alla base dell’obelisco di piazza della Minerva, è stata spezzata e trovata a terra da alcuni passanti. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti e i turisti che visitano il centro storico.

Sfregio al cuore barocco di Roma: una zanna dell’ Elefantino del Bernini, l’iconica scultura posta alla base dell’obelisco di piazza della Minerva, è stata spezzata e rinvenuta a terra. L’allarme è scattato nella serata di ieri, attivando immediatamente la Soprintendenza Capitolina e gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, che hanno recuperato il frammento marmoreo. Le autorità hanno dato il via a un’indagine serrata, vagliando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per determinare la natura del danno. “Siamo di fronte a un atto di barbarie assurdo che colpisce uno dei simboli più preziosi della Capitale”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, esprimendo profonda indignazione per l’accaduto.🔗 Leggi su Sololaroma.it Roma, ancora vandalizzato l’elefantino del Bernini: spezzata la zannaA Roma, l’elefantino del Bernini è stato nuovamente danneggiato: la zanna è stata spezzata. La statua dell'elefantino del Bernini sfregiata a Roma: i vandali hanno rotto una zannaVandali hanno danneggiato la statua dell’elefantino di Bernini a Roma, rompendo una delle sue zanne, probabilmente durante una notte di scorribande in piazza della Minerva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La statua dell'elefantino del Bernini sfregiata a Roma: i vandali hanno rotto una zanna; Scuole sicure nel IV Municipio: vigilanza privata contro i vandali (a costo zero); L'Elefantino di piazza della Minerva con una zanna spezzata: sfregiata la statua, indagini in corso; Shock in Italia, vandalizzata di nuovo la statua simbolo: che sfregio. Roma, ancora vandalizzato l’elefantino del Bernini: spezzata la zannaLa città di Roma si risveglia con una ferita al suo immenso patrimonio artistico che riporta alla mente tristi episodi del passato recente. In piazza della ... thesocialpost.it L’Elefantino di piazza della Minerva con una zanna spezzata: sfregiata la statua, indagini in corsoAl vaglio le telecamere per capire cosa sia successo. Il ministro Giuli: Inammissibile che uno dei simboli di Roma venga colpito da una barbarie ... fanpage.it CRONACA - Roma, la vergogna del Quadraro: sottopasso vandalizzato a 24 ore dalla riapertura. Divelti i paletti facebook Vandalizzato il sottopasso del Quadraro subito dopo l'inaugurazione ift.tt/JHatvOS x.com