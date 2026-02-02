Semina il panico in pizzeria armato di spranga

Momenti di paura in una pizzeria di Roma, quando un uomo armato di spranga ha iniziato a minacciare i clienti. La scena si è svolta nel giro di pochi minuti, lasciando tutti sotto shock. La polizia è intervenuta rapidamente e ha fermato l’uomo, che ora si trova in custodia. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha rovinato la serata a molte persone.

Momenti di paura sabato sera 31 gennaio in un noto locale di via dei Colli a Padova. Un 35enne nordafricano ha cominciato a minacciare i presenti, poi è fuggito quando ha capito che era stato allertato il 112. Scoperto e denunciato poco dopo in un casolare abbandonato Momenti di apprensione in pizzeria. Quello che doveva essere un momento di relax per decine di clienti dopo una settimana di lavoro si è trasformato in un vero incubo. Non si segnalano feriti, ma la paura che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro è stata enorme. E' successo tutto a cavallo tra sabato e domenica primo febbraio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

