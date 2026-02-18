Roma tra campo e radio | Malen perfetto per il Gasp ma Dybala è un rebus
Roma si trova al centro di discussioni accese dopo la partita contro il Napoli, con l’attenzione rivolta alle scelte di Gasperini e alle condizioni di Dybala. La squadra mostra segnali di solidità in campo, ma resta difficile capire come integrare al meglio il talento dell’attaccante argentino. Intanto, i tifosi seguono con interesse ogni aggiornamento, sperando in una svolta che possa portare più stabilità.
Il post-Napoli accende il dibattito nell’etere capitolino, dove l’entusiasmo per il quarto posto si mescola a riflessioni profonde sull’identità tecnica della squadra e sulle manovre societarie all’orizzonte. Il focus dei commentatori è già proiettato sulla sfida contro la Cremonese, definita dai microfoni locali come un passaggio senza ritorno per le ambizioni europee del sodalizio giallorosso. Tra l’elogio alla verticalità impressa da Gian Piero Gasperini e l’inquietudine per le condizioni di Paulo Dybala, la Roma vive un momento di impasse emotiva che solo il campo potrà sciogliere. Il fattore Malen e l’identità gasperiniana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Torino-Roma 0-2, le pagelle: Malen (7,5) esordio perfetto, Dybala (7,5) livello superiore, Robinio Vaz (6) sfiora il gol, Adams (6)La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta.
Atalanta-Roma, incredibile doppia occasione per Dybala e Ferguson
Tra incontri e scontri, Roma-Cagliari è campo di battaglieI precedenti sono stati spesso turbolenti, compreso l’ultimo: dalle provocazioni di Daniele Conti agli episodi contestati, fino all’alterco tra Hermoso e Folorunsho ... ilromanista.eu
Roma, Ferguson e il responso degli esami sulla caviglia infortunata: tra quanto potrà tornare in campoBrutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Nonostante la vittoria contro il Parma per 2-1 con i gol di Hermoso e Dovbyk, valido per la nona giornata di Serie A, e il primo posto in ... corrieredellosport.it
