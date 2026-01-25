LIVE Alle 20.45 Roma-Milan | Gasp ritrova Malen sfida di lusso Dybala-Leao
Alle 20.45, Roma e Milan si affrontano in una sfida importante per la classifica di Serie A. Gasp potrà contare su Malen, mentre Dybala e Leao sono tra i protagonisti di un match che vale punti preziosi per la corsa europea. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di rafforzare le proprie ambizioni in campionato, offrendo un confronto equilibrato e di alto livello.
(3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nella Roma diffidato Wesley, nel Milan Fofana. Direzione di gara affidata a Colombo, della sezione di Como. Assistenti Perrotti e M. Rossi. Quarto uomo Zufferli. Al Var Di Bello, assistente Var Abisso. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky.
