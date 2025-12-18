Ripresi gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Adinolfi | l'ingresso al cunicolo sotterraneo è murato

Sono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz, dopo una pausa di oltre due settimane, nel tentativo di trovare i resti del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel 1994. L’ingresso al cunicolo sotterraneo è stato murato, ma le operazioni continuano nel rispetto delle indagini e delle procedure. Un’ulteriore fase di un processo che potrebbe portare alla scoperta di importanti verità.

Ripresi e subito interrotti gli scavi alla Casa del Jazz: nel tunnel scoperto un accesso murato - Sono ricominciati nella mattinata di giovedì 18 dicembre gli scavi nei cunicoli sotto della Casa del Jazz, in viale di Porta Ardeatina, a Roma. msn.com

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro sugli scavi alla Casa del Jazz a Roma, "trovato qualcosa": le 3 stranezze - L'ipotesi è che lì sotto possa esserci ciò che rimane di Emanuela Orlandi. virgilio.it

