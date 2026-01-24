Scavi alla Casa del Jazz a Roma ricominceranno a breve Prefetto Giannini | Localizzato un punto sensibile

A breve riprenderanno gli scavi presso la Casa del Jazz a Roma, dove si trova un punto sensibile ancora da esplorare. Il prefetto Lamberto Giannini ha confermato che l’attività non è mai stata interrotta e che l’intervento è urgente per approfondire le caratteristiche di questa antica galleria, situata nel cuore della città e mai ispezionata fino a oggi.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - - Tra poco ricominceranno gli scavi nella Casa del Jazz. "Riprenderanno a breve, l'attività non è stata interrotta" dice all'Adnkronos è il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, certo dell'urgenza di scavare in quella antica galleria nel cuore di Roma interrata e mai ispezionata fino a oggi. "Ci sono state delle difficoltà tecniche che stiamo superando ma andremo a vedere che cosa c'è là dentro. Qualunque cosa sia, la esploreremo anche con i vigili del fuoco, che ringrazio". "Adesso riteniamo di avere in qualche modo localizzato un punto sensibile - spiega Giannini -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

