Roma | Mafia e Polizia indagine su tangenti da 100mila euro per favori a boss del Tufello

Un boss del Tufello ha cercato di pagare 100mila euro a un gruppo di agenti di polizia di Roma per ottenere favori, scatenando un’indagine sulla corruzione nelle forze dell’ordine. Durante le verifiche, gli investigatori hanno trovato prove di un accordo tra il criminale e alcuni poliziotti, che avrebbero accettato denaro in cambio di protezione. Un’operazione della polizia sta cercando di chiarire se ci siano altri coinvolgimenti e quali siano stati i benefici ottenuti dall’organizzazione criminale.

Roma, un boss offriva 100mila euro agli agenti: l’ombra della corruzione sulle forze dell’ordine. Un’indagine in corso ha svelato un sistema di corruzione che avrebbe coinvolto agenti della polizia romana e il boss della criminalità Guerino Primavera, 68 anni. In cambio di favori e protezione, il boss avrebbe offerto agli agenti somme di denaro che superavano di gran lunga i loro stipendi mensili, arrivando a promettere fino a 100.000 euro. L’inchiesta, condotta tra il quartiere Tufello e zone limitrofe come Montesacro e San Basilio, mette in luce una preoccupante infiltrazione della criminalità all’interno delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

