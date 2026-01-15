Ucciso Alessandro Moretti è il nipote del boss della mafia foggiana | colpito da proiettili a bordo del suo scooter

Alessandro Moretti, 34 anni, è stato ucciso in un agguato a Foggia mentre era a bordo del suo scooter. La vittima è il nipote di Rocco Moretti, noto boss della mafia foggiana. L’episodio si inserisce nel contesto delle attività criminali nella regione, sollevando preoccupazioni sulla presenza e l’influenza della criminalità organizzata nel territorio. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e i responsabili dell’omicidio.

