Roma confiscato patrimonio da 3 milioni a usuraio 83enne vicino a boss mafia e Banda della Magliana

(Adnkronos) – Unità immobiliari e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro sono state confiscate a un romano di 83 anni, accusato di attività usurarie e di riciclaggio di capitali illeciti fin dagli anni '70 per conto di diverse organizzazioni mafiose e in particolare nell'interesse della Banda della Magliana. Il provvedimento, emesso dal Tribunale . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Qui, nello stesso edificio dove visse Gian Lorenzo Bernini, nascerà una biblioteca dedicata al teatro. Siamo in via della Mercede, nel cuore di #Roma. Fino a poco tempo fa questo era un immobile confiscato alla criminalità organizzata: un luogo chiuso, sottratt - facebook.com Vai su Facebook

