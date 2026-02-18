Roma l’Olimpico non basta più | cercasi stabilità per blindare la Champions

Roma, l’Olimpico non basta più per la squadra e la proprietà cerca soluzioni per garantire la qualificazione in Champions. La carenza di stabilità si manifesta nei risultati altalenanti e nelle difficoltà di mantenere una continuità di rendimento sia in campionato che nelle competizioni europee. Da quando la Roma ha investito in nuovi giocatori, gli obiettivi restano lontani e le sfide si fanno sempre più dure.

Lo Stadio Olimpico si conferma, per la Roma, un teatro di passioni estreme e contrasti statistici. Se l’era Friedkin ha consolidato il rito del sold out, l’analisi dei numeri dal 2021 ad oggi rivela un’inquietante asimmetria tra il rendimento nelle coppe e quello in Serie A. Con una media-punti interna in campionato ferma a 2,02, il sodalizio giallorosso continua a viaggiare su ritmi pregevoli ma insufficienti per garantire l’accesso automatico all’élite della Champions League. Un’ impasse che stride con il volto da “schiacciasassi” mostrato nelle notti continentali, dove l’impianto capitolino ha storicamente rappresentato un fortino quasi inespugnabile per chiunque, dai colossi della Premier League alle realtà emergenti dell’Est. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’Olimpico non basta più: cercasi stabilità per blindare la Champions Roma, ritorna Ndicka: la difesa cerca stabilità per la corsa ChampionsDopo un mese di assenza, Ndicka torna a consolidare la difesa della Roma. Alla Roma basta un tempo, Genoa battuto 3 a 1 all'OlimpicoLa Roma ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Genoa all'Olimpico nella 17ª giornata di Serie A. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Totti e il ritorno alla Roma: c'è un dettaglio che la differenza. La mossa dei Friedkin per riportarlo nel club; Stadio Flaminio della Lazio, ecco come sarà: la base in cemento, la cupola più leggera, le differenze con l'Olimpico; Il Cagliari non passa all’Olimpico, la Roma vince 2-0; Lazio di nuovo senza tifosi nella sfida contro l’Atalanta. Il Cagliari non passa all’Olimpico, la Roma vince 2-0Roma Il Cagliari esce sconfitto per 2-0 dalla Roma. Olimpico triste per la squadra rossoblù che non è riuscita a opporsi allo strapotere degli avversari amati a segno due volte con l’olandese Malen. L ... lanuovasardegna.it Roma-Cagliari 2-0, pagelle e tabellino: Malen si prende anche l'Olimpico, stavolta Kilicsoy non c'èUn goal per tempo da parte di Malen permette alla Roma di battere il Cagliari e rispondere al successo del Napoli, nonchè al pareggio della Juventus. I rossolù si fermano dopo tre successi di fila, i ... msn.com Compagnia Finzi Pasca. . TITIZÉ arriva a Roma! Teatro Olimpico dal 4 marzo all’8 marzo 2026 Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, con le musiche di Maria Bonzanigo, le scenografie di Hugo Gargiulo e Matteo Verlicchi e i costumi di Giovanna Buzzi. C facebook Roma-Milan Andrea Colombo Olimpico 20.45 DAZN Serie A, 22a giornata #romamilan #milanpress x.com