Roma ritorna Ndicka | la difesa cerca stabilità per la corsa Champions

Dopo un mese di assenza, Ndicka torna a consolidare la difesa della Roma. Il difensore ivoriano, rientrato dalla coppa d’Africa, si prepara a riprendere il suo ruolo da titolare. La sua presenza è importante per rafforzare la linea difensiva e sostenere la squadra nella corsa verso la qualificazione in Champions League. La Roma si affida alla sua esperienza per affrontare le prossime sfide decisive della stagione.

Ndicka torna al centro della difesa romanista dopo circa un mese di assenza. Il difensore Ivoriano, reduce dalla coppa d’Africa, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare, per dare nuova solidità alla squadra di Gasperini nella corsa alla Champions League. Una difesa senza il suo leader. Senza Ndicka la Roma ha faticato. Cinque partite saltate dal calciatore e solo due clean sheet: numeri che caratterizzano l’importanza e il peso del difensore centrale ex Eintracht Frankfurt. Nonostante l’impegno dei sostituti, la sua assenza ha lasciato un vuoto evidente nella struttura della squadra, che aveva dimostrato più compattezza con il trio formato da Mancini, Hermoso e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

