Alla Roma basta un tempo Genoa battuto 3 a 1 all' Olimpico

La Roma ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Genoa all'Olimpico nella 17ª giornata di Serie A. La partita si è decisa nel primo tempo, con i giallorossi che sono andati in vantaggio tra il 14’ e il 31’ grazie alle reti di Soulè, Konè e Ferguson. La squadra capitolina ha mantenuto il risultato fino al termine, consolidando la propria posizione in classifica.

AGI - La Roma non sbaglia e batte 3 a 1 il Genoa nel posticipo della 17esima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo all'Olimpico, con i giallorossi che dilagano tra il 14' e il 31' grazie alle reti di Soulè, Konè e Ferguson. Seconda frazione in gestione per la squadra di Gasperini, che riparte alla grande dopo il ko di Torino contro la Juventus. Del classe 2006 Ekhator (87') il gol della bandiera dei rossoblu. Roma che sale in quarta posizione a 33 punti, mentre arriva la terza sconfitta di fila per i ragazzi di De Rossi (dopo Inter e Atalanta), che restano in 17esima piazza a quota 14.

Posticipo Serie A, la Roma batte 3-1 il Genoa di De Rossi accolto da star nel suo Olimpico - La Roma accoglie alla grande l'ex Capitan Futuro, ma in campo non fa sconti e vince grazie ad un primo tempo di grande qualità

