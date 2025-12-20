Roberto Sabbatini morto in un incidente in via Ettore Rolli Rintracciato e arrestato il pirata della strada

È stato arrestato a Reggio Calabria, con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente di 26 anni che la mattina del 9 dicembre scorso, alla guida di un’automobile Mercedes classe A, si è scontrato con una Dacia Dokker in transito su in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

