Roberto Sabbatini morto in un incidente in via Ettore Rolli Rintracciato e arrestato il pirata della strada
È stato arrestato a Reggio Calabria, con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente di 26 anni che la mattina del 9 dicembre scorso, alla guida di un’automobile Mercedes classe A, si è scontrato con una Dacia Dokker in transito su in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
