Il giudice ha deciso di archiviare il caso contro Francesco Totti e Noemi Bocchi, accusati di aver lasciato soli i figli per diverse ore. La decisione deriva dal fatto che i bambini, di 7, 9 e 11 anni, erano nella casa dell’ex calciatore mentre i genitori erano assenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per l’età dei minori coinvolti.

Il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Francesco Totti, della compagna Noemi Bocchi e della baby sitter, inizialmente indagati per presunto abbandono di minori. L'accusa riguardava l'assenza di adulti per alcune ore mentre i figli, di 7, 9 e 11 anni, si trovavano nell'abitazione dell'ex calciatore. Coinvolta anche la tata, sospettata di aver fornito una versione non veritiera per coprire la coppia. I fatti risalgono al 26 maggio 2023, quando Ilary Blasi, all'estero, sentì la figlia che riferì di essere sola con gli altri bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, il Gip archivia Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono di minori

