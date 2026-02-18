Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori | il gip archivia il caso
Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver lasciato i figli senza sorveglianza. La causa è una denuncia di Ilary Blasi, che ha segnalato che i bambini sono stati trovati soli a casa per diverse ore. I fatti risalgono all’estate scorsa, quando la ex moglie ha comunicato che i minori erano stati lasciati incustoditi per lungo tempo. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare il caso, ritenendo che non ci siano elementi sufficienti per procedere.
L'ex capitano della Roma Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi erano finiti al centro di un'indagine per abbandono di minore a seguito della denuncia di Ilary Blasi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Totti e Noemi Bocchi archiviati, non lasciarono sola Isabel in casa. Il gip: accuse di Ilary Blasi infondateFrancesco Totti e Noemi Bocchi sono stati definitivamente archiviati in merito alla vicenda in cui erano stati accusati di abbandono di minore. Il ... msn.com
