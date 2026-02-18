Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori | il gip archivia il caso

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver lasciato i figli senza sorveglianza. La causa è una denuncia di Ilary Blasi, che ha segnalato che i bambini sono stati trovati soli a casa per diverse ore. I fatti risalgono all’estate scorsa, quando la ex moglie ha comunicato che i minori erano stati lasciati incustoditi per lungo tempo. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare il caso, ritenendo che non ci siano elementi sufficienti per procedere.