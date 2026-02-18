Totti e Noemi Bocchi accusati di abbandono di minori gip archivia | cosa era successo
Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare il procedimento contro Francesco Totti, Noemi Bocchi e la baby sitter, dopo aver analizzato le accuse di abbandono di minori. La vicenda era nata da una segnalazione riguardante una presunta situazione di abbandono tra le mura di una abitazione, dove i tre erano coinvolti.
Il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento che vedeva coinvolti Francesco Totti, la compagna Noemi Bocchi e la baby sitter, inizialmente indagati per il presunto reato di abbandono di minori. Al centro della vicenda vi era l’assenza di adulti per alcune ore mentre i figli, di 7, 9 e 11 anni, si trovavano nell’abitazione dell’ex capitano della Roma. Nella stessa inchiesta era stata iscritta anche la tata, sospettata di aver fornito agli inquirenti una versione ritenuta non veritiera, ipoteticamente finalizzata a coprire la posizione della coppia. I fatti contestati risalgono al 26 maggio 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it
