Pregiudicato e già espulso | arrestato mentre passeggia in città

Un uomo già espulso e con divieto di rientro in Italia è stato arrestato mentre camminava in centro città. La polizia lo ha fermato senza esitazioni, nonostante lui cercasse di passare inosservato. Era già stato accompagnato nel suo paese e gli era stato vietato di tornare qui per cinque anni, ma oggi è stato pizzicato di nuovo in azione.

Era già stato espulso e scortato nel suo paese con il divieto di rientrare in Italia per cinque anni. Una misura che, però, non ha rispettato. Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Brescia lo hanno fermato mentre passeggiava per le vie della in città.Per l'uomo, un cittadino albanese.

