Roma il tentato rapimento di una bimba di 3 anni davanti a una scuola di Monteverde

Una donna bionda di circa 40 anni ha cercato di portare via una bambina di 3 anni davanti alla scuola Oberdan di Monteverde, a Roma, mercoledì pomeriggio. La madre della piccola si trovava vicino alla porta dell’asilo quando l’individua si è avvicinata con intenzioni sospette. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri genitori e insegnanti, che hanno subito chiamato le forze dell'ordine. La donna ha tentato di afferrare la bambina, ma è stata fermata prima di riuscirci.

L'ipotesi di reato è tentato rapimento di minore. Una donna bionda di 35-40 anni mercoledì 11 febbraio alle 16 si è recata alla scuola Oberdan di Monteverde a Roma. Ha detto che doveva prelevare una bambina di tre anni. Sostenendo di essere la sua baby sitter. Per convincere il personale scolastico ha mostrato una foto scattata nel parco della scuola in cui si vedeva la piccola mentre giocava. I genitori e il personale scolastico l'hanno denunciata. Indaga la squadra mobile di Roma diretta da Roberto Piritto. Il tentato rapimento. A raccontare la vicenda è Il Messaggero. L'istituto Oberdan si trova in largo Ravizza.