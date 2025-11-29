Rinasce Castello Utveggio Schifani | Restituiamo alla città uno dei suoi simboli dopo anni di ingiustificabile degrado

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restituiamo alla città, dopo anni di ingiustificabile degrado, uno dei simboli di Palermo”. Con queste parole Renato Schifani ha commentato la riapertura, a conclusione dei lavori di rifunzionalizzazione. Il complesso architettonico di stile definito neogotico siciliano o tardo-liberty. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

