Roma danneggiato l’elefantino del Bernini in piazza della Minerva

L’elefantino di Bernini in piazza della Minerva è stato di nuovo danneggiato a causa di un atto di vandalismo. Questa volta, la zanna sinistra dell’opera è stata spezzata, peggiorando i danni già subiti in passato. Un passante ha visto un uomo brandire un attrezzo poco prima che l’episodio fosse scoperto.

Spezzata ancora una volta la zanna sinistra. Nuovo episodio di danneggiamento nel cuore di Roma. L'elefantino in marmo attribuito a Gian Lorenzo Bernini, collocato alla base dell'obelisco in Piazza della Minerva, è stato colpito da un atto che ha provocato la rottura della zanna sinistra. L'allarme è scattato lunedì 16 febbraio intorno alle 21, quando la Sovrintendenza comunale è stata avvertita del danneggiamento. I tecnici hanno richiesto l'intervento della polizia locale: sul posto sono arrivati gli agenti del I Gruppo Trevi, che hanno rinvenuto il frammento staccato appoggiato sulla scultura, tra la proboscide e l'altra zanna rimasta integra.