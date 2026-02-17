Danneggiata zanna dell’elefantino del Bernini in piazza della Minerva a Roma al vaglio telecamere

Una zanna dell’elefantino in marmo situato alla base dell’obelisco di piazza della Minerva a Roma si è rotta, probabilmente a causa di un atto vandalico. Le telecamere di sorveglianza stanno già analizzando le immagini per identificare eventuali responsabili. Un passante ha notato il danno questa mattina e ha segnalato subito la situazione alle autorità.

Spezzata una zanna dell'elefantino in marmo alla base dell'obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma. L'allarme è scattato ieri sera quando con una segnalazione alla sovrintendenza comunale. Sul posto la polizia locale che ha recuperato la parte caduta a terra della scultura del Bernini e avviato indagini. Gli agenti del I Gruppo Trevi vaglieranno le registrazioni delle telecamere di zona per accertare quando è accaduto e stabilire se si sia trattato di un danneggiamento volontario o se la statua si sia danneggiata per l'usura peggiorata anche dal maltempo.