Mercato Roma Massara non perde tempo! In arrivo Vaz e assalto a Malen mentre Raspadori…

Il mercato della Roma si muove rapidamente, con Massara che accelera le operazioni. Sono in arrivo Vaz e si intensifica l’interesse per Malen, mentre Raspadori rimane tra le opzioni. La società giallorossa cerca di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, adottando un approccio deciso e puntuale nelle trattative. Ecco un aggiornamento sulle principali mosse e strategie dei capitolini.

Mercato Roma, Massara non perde tempo! In arrivo Vaz e assalto a Malen, mentre Raspadori. Il punto sulle mosse dei giallorossi La pazienza ha un limite e Frederic Massara ha deciso di non attendere oltre, imprimendo una svolta decisiva al calciomercato invernale. Stanco del perdurante stallo su Giacomo Raspadori, ancora indeciso sul suo futuro tra

Roma, Massara fa il punto sul mercato «Raspadori? Penso sia in via di definizione in tempi rapidi. Lo United ha chiuso su Zirkzee» - Lo United ha chiuso su Zirkzee» Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha analizzato le ... calcionews24.com

Dragusin chiama, Zirkzee salta, Raspadori in arrivo: calciomercato Roma, Massara in diretta - Gennaio è sempre un mese particolare, che costringe le squadre di Serie A a guardare con un occhio al campo e l'altro al mercato. tuttosport.com

ULTIM'ORA MERCATO #Roma, accordo con il #Marsiglia per #RobinioVaz: l'attaccante arriverà in prestito con obbligo di riscatto #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Mercato Roma, si avvicina Malen: cosa sappiamo https://www.romanews.eu/mercato-roma-si-avvicina-malen-cosa-sappiamo/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

