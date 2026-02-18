rogoredo indagati quattro poliziotti

Quattro poliziotti sono stati indagati dalla procura di Milano per favoreggiamento e omissione di soccorso di Abdherraim Mansouri, ucciso da un altro poliziotto lo scorso 28 gennaio durante un controllo. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Pusher morto nel boschetto di Rogoredo: indagati quattro poliziottiAbderrahim Mansouri, un giovane di 28 anni, è morto lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ed ora si indaga sui quattro poliziotti coinvolti.

Sparatoria a Rogoredo: quattro poliziotti indagati, ma l’uso delle armi è legittimoLa polizia di Milano ha aperto un’indagine dopo una sparatoria avvenuta nel quartiere di Rogoredo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì Mansouri; Omicidio Mansouri a Rogoredo, indagati altri 4 poliziotti oltre a quello che ha sparato; Sparatoria Rogoredo, 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso; Milano Rogoredo, quattro poliziotti indagati per la morte del pusher. L'accusa è di favoreggiamento e ritardo nei soccorsi.

Omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, nuovi sviluppi: altri quattro poliziotti indagatiNuovi sviluppi a Milano: quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso dopo l’omicidio del presunto pusher Abderrahim Mansouri. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta. notizie.it

La sparatoria a Rogoredo e la morte di Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, cosa non torna alla ProcuraL’indagine sulla sparatoria il 26 gennaio nel bosco della droga. La ricostruzione di quanto è successo ha portato a configurare nuove ipotesi di reato ... ilgiorno.it

28enne ucciso da un agente a Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati: cosa sta succedendo >> https://buff.ly/gnh3WP2 facebook

Sparatoria di Rogoredo, altri quattro poliziotti indagati x.com