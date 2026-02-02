Sparatoria a Rogoredo | quattro poliziotti indagati ma l’uso delle armi è legittimo

La polizia di Milano ha aperto un’indagine dopo una sparatoria avvenuta nel quartiere di Rogoredo. Quattro agenti sono stati posti sotto inchiesta, ma finora non ci sono dubbi sull’uso delle armi, giudicato legittimo. La vicenda ha scosso la zona e ha portato a un’indagine dettagliata sulla dinamica dell’intervento.

Il quartiere milanese di Rogoredo è stato teatro di una violenta sparatoria che ha coinvolto le forze dell'ordine e un uomo di trenta anni di nazionalità cinese. L'episodio ha generato una immediata risposta giudiziaria con l'iscrizione nel registro degli indagati di quattro poliziotti appartenenti alle Unità operative di primo intervento, comunemente note come Uopi. Si tratta di un atto dovuto in presenza di lesioni gravi, sebbene la magistratura abbia già delineato una cornice giuridica specifica che potrebbe portare alla rapida chiusura della posizione degli agenti coinvolti nella vicenda.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui quattro agenti di polizia intervenuti a Rogoredo domenica scorsa.

Quattro agenti di polizia coinvolti in una sparatoria a Rogoredo, Milano, sono stati posti sotto indagine.

Milano, per la sparatoria a Rogoredo indagati quattro poliziotti: lesioni colpose

