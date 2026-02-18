Roccaforte del Greco riaperta la strada di collegamento con la Diga del Menta | Penna revoca l' ordinanza

Roccaforte del Greco torna accessibile dopo che Penna ha revocato l’ordinanza di chiusura. La strada che collega il paese alla Diga del Menta era stata chiusa per motivi di sicurezza, causando disagi ai residenti e agli operai. Ora, grazie alla decisione del Comune, il traffico può riprendere normalmente. La riapertura permette di riattivare i collegamenti e facilitare il lavoro nelle aree circostanti. La strada rimane sotto sorveglianza per eventuali controlli futuri.

La soddisfazione del sindaco: "La sinergia tra gli enti decisiva per il rapido ripristino della viabilità dopo i cicloni delle ultime settimane" È stata ufficialmente revocata l'ordinanza di chiusura al traffico veicolare della strada di collegamento tra il centro abitato di Roccaforte del Greco e la Diga del Menta. La riapertura al transito arriva al termine di un intervento tempestivo reso possibile dalla collaborazione tra Protezione civile Calabria, Azienda Calabria Verde e Amministrazione comunale. Determinante la sinergia operativa tra gli enti coinvolti, che ha consentito di ripristinare in tempi brevi e in condizioni di sicurezza un'arteria fondamentale per il territorio.